الامارات | هجوم البطائح يزعج طموحات الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى الوصل إلى العودة إلى الانتصارات عندما يلتقي البطائح في ختام الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 20:15 على استاد الوصل في زعبيل، إذ يعد هجوم «الراقي» أكبر خطر على طموحات الوصل في الاستمرار بالمنافسة على مراكز الصدارة.

ومنذ استئناف الدوري بعد المونديال، أحرز البطائح هدفين على أقل تقدير في المباراة الواحدة، كما تأهل إلى ربع نهائي الكأس قبل أيام.

ولدى الوصل 26 نقطة، وكان قد تعادل في مباراة مثيرة في الجولة الماضية 3-3 مع الوحدة، ويهمه بالدرجة الأولى تحقيق الفوز اليوم.

في المقابل لم يحقق البطائح (14 نقطة) الفوز في الدوري منذ فوزه على دبا نوفمبر الماضي، وخسر بعدها أمام الجزيرة والعين وتعادل مع النصر وكلباء.