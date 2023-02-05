الامارات | الجزيرة يبحث عن العودة للمنافسة من بوابة خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث فريق الجزيرة اليوم العودة إلى المنافسة ضمن فرق القمة، عندما يستضيف خورفكان في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين الساعة 20:15، خصوصاً بعد خسارة العديد من النقاط خلال المباريات الماضية، في حين يبحث خورفكان عن بلوغ المنطقة الآمنة، رغم صعوبة المهمة اليوم.

ولدى الجزيرة 26 نقطة، في حين لدى خورفكان 15 نقطة.

وكان الجزيرة قد نجح في تحقيق فوز صعب خارج أرضه أمام دبا الجولة الماضية، كما بلغ ربع نهائي الكأس، بينما خسر خورفكان على أرضه أمام بني ياس في الجولة 14، وودع الكأس على يد العين.

ولا يريد الجزيرة تفويت الفرصة اليوم لبلوغ النقطة 29، بينما طموح خورفكان قوي لتصحيح الوضع حتى يبتعد عن منطقة الخطر في قاع الدوري.