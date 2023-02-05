الامارات | مجلس دبي الرياضي يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن توقيع اتفاقية التعاون مع مجلس دبي الرياضي، كونها إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، والتي تقام من 2 إلى 5 مارس المقبل. وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في تصريح صحافي: «تواصل الألعاب الحكومية تحقيق المزيد من النجاحات على جميع المستويات، كما تقدم الجديد من التحديات والمنافسات في كل نسخة، وتؤكد أنها حدث العام وكل عام».

وأضاف: «نفخر في مجلس دبي الرياضي بأن نواصل شراكتنا مع اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية التي حققت الكثير من النمو والتنوع على مستوى المشاركين ونوعية التحديات، واستقطبت مشاركين ومشاهدين من مختلف الجنسيات والفئات».

من جهته، قال مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى: «يقوم مجلس دبي الرياضي بدور رئيس بتشجيع الأنشطة الرياضية والبدنية في إمارة دبي، ونحن سعداء بالتعاون المستمر الذي يؤكد أن الرياضة لا تؤثر تأثيراً مباشراً في فرق العمل الحكومية فحسب، بل تغرس أيضاً لدى مختلف فئات المجتمع أساليب حياة صحية، فلدى الرياضة قدرة على تنشيط الصحة العقلية والنفسية لدى الأفراد، ما يخلق بيئة داعمة وممكنة للأفراد». جدير بالذكر أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الثلاث الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت 3000 مشاركة من الموظفين الحكوميين وفئات المجتمع. وتستهدف تعزيز قيم التعاون والانسجام والتفكير الاستراتيجي والقوة البدنية من خلال العمل الجماعي، وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات.