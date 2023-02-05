الامارات | «ألجيرز» ينتزع لقب ثانية جولات «تحدي آل مكتوم» في ميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع الجواد «ألجيرز» لحمدان سلطان السبوسي، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، لقب الجولة الثانية في بطولة «تحدي آل مكتوم» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «غروب2» لمسافة 1900 متر رملي، ضمن الشوط الرئيس من الأمسية الخامسة في كرنفال كأس دبي العالمي، التي نظمها أول من أمس نادي دبي لسباق الخيل في مضمار «ميدان»، ورعت أشواطها السبعة «إعمار» بإجمالي جوائز بلغت مليوناً و70 ألف دولار.

كما شهدت الأمسية تألق خيول «غودولفين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي بحصدها ثلاثة انتصارات «هاتريك»: أولها في الشوط الثاني، بتتويج الجواد «فيرست رولر» بلقب النسخة الأولى في «فازيراباد» لمسافة 2410 أمتار عشبي، ثم فوز المهرة «ويذ ذا مونلايت» باللقب السابع لغودولفين على التوالي في «كيب فيردي» لمسافة 1600 متر رملي ضمن الشوط الرابع، قبل أن يضيف «فاليانت برينس» الانتصار الثالث، بانتزاعه لقب بطولة «سنجسبيل ستيكس» في الشوط السادس لمسافة 1800 متر عشبي.

وفي بقية النتائج ذهب لقب «الشندغة سبرينت» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر رملي، للجواد «نور» بشعار «إسطبل داكي»، قبل أن يذهب لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر عشبي، للجواد «مقترب» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب علي البدواوي وقيادة الفارس دين أونيل.

في جانب آخر، فاز الجواد «جيان» لـ«ياس للسباقات»، وبإشراف المدرب ماجد الجهوري، بلقب الجولة الثانية في بطولة «تحدي آل مكتوم» المخصصة للجياد العربية للفئة الأولى «غروب1»، وجرت في الشوط الافتتاحي لمسافة 1900 متر رملي.

• «فيرست رولر» لغودولفين، فاز بلقب النسخة الأولى في «فازيراباد» لمسافة 2410 أمتار عشبي.