الاتحاد يصعق الطائي بهدف قاتل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خطف الاتحاد فوزا صعبا وقاتلا من مستضيفه الطائي (1 - 0)، مساء أمس، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية ، في مدينة حائل، ضمن الجولة 15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد كورونادو في الدقيقة (90+5) بتسديدة صاروخية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة متساويا مع النصر والشباب، لكنه حل ثالثا بفارق الأهداف

.الشوط الأول

غلب الطابع التكتيكي عليه، مع سيطرة نسبية للطائي، لكن الخطورة كانت للاتحاد، خاصة عن طريق عبدالرزاق حمدالله.

بدأ الاتحاد بهجوم مبكر، فسدد الظهير الأيمن مهند الشنقيطي بجوار القائم، بعدها كاد حمدالله يفتتح النتيجة في الدقيقة 9، لكن كرته مرت بجوار المرمى.

في الدقيقة 22 هيأ أحمد حجازي كرة برأسه، لعبدالرزاق حمدالله، الذي حولها مباشرة إلى داخل الشباك، لكن مساعد الحكم أشار إلى تسلل.

واصل الاتحاد سيطرته على الملعب، مع محاولاته المستمرة على مرمى الطائي لكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 34 أهدر حمدالله أخطر فرص المباراة، عندما مرر عبدالعزيز البيشي له الكرة، الذي سدد كرة ضعيفة في يد الحارس، وهو في مواجهة المرمى.

استمر اللعب سجالا بين الفريقين، حتى أطلق الحكم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

لم يتغير حال المباراة كثيرا في الشوط الثاني، حيث ضاعف الاتحاد من محاولاته الهجومية على أمل تغيير النتيجة.

لم يحصل لاعبو الاتحاد على فرص تهديف حقيقية، بعد أن تراجع كل لاعبيه للخلف للحفاظ على النقطة.

ألقى نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة بكل أوراقه الهجومية على أمل تسجيل هدف السبق، فدفع بهارون كمارا وحمدان الشمراني على حساب عبدالعزيز البيشي وأحمد با مسعود، ثم حل محمد الصيعري بدلا من هيلدر كوستا.

وهاجم الاتحاد بكل لاعبيه، مقابل اعتماد الطائي على الهجمات المرتدة، وكاد أمير سعيود أن يسجل في واحدة منها.

وأنقذ جروهي حارس الاتحاد مرماه من أخطر فرص الشوط الثاني، بعدما أعاد الكرة من ضربة ركنية، فشتتها الدفاع.

وفي الثواني الأخيرة سدد كورونادو كرة صاروخية استقرت داخل شباك الطائي، ثم أعلن بعدها الحكم نهاية اللقاء بفوز الاتحاد 1 - 0.