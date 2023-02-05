الهلال يضيء نصف نهائي المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بأصعب الطرق وأشدها وعورة تأهل فريق الهلال الكروي الأول إلى دور نصف النهائي في بطولة الأندية لكأس العالم، والمقامة حاليا في المغرب، بعد أن أقصى بطل أفريقيا الوداد المغربي في دور ربع النهائي بركلات الترجيح (5/4) في ملعب مجمع مولاي عبدالله بالدار البيضاء، ليلاقي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية بالتعادل بهدف لمثله، بعد أن كان أصحاب الأرض البادئين بالتسجيل عن طريق أيوب العملود في الدقيقة الـ52 بضربة رأسية، وعادل للهلال النتيجة محمد كنو (قبل طرده) في تسجيل هدف التعادل القاتل للهلال من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 4+90.

شوط أول حذر

ساد الحذر الشديد الفريقين في الحصة الأولى من اللقاء وحاول كل منهما تحصين مناطقة الخلفية، واللعب بمبدأ السلامة أولا، لا سيما من أصحاب الأرض الوداد المغربي الذي مال إلى تخليص الكرات أولا بأول من مناطقهم ورمي الكرات بسرعة قصوى إلى ديديه لامكل زي، أيمن حسوني، اللذين عجزا في المرور لمرمى عبدالله المعيوف الذي كان له حضور في بداية المباراة مع تسديدة جلال الداودي الثابتة، والذي كرر محاولاته في البحث عن الهدف الأول لفريقه وكاد أن يحققه في الدقيقة الـ 19 لولا حالة التسلل التي ألغت هدفه. في إشارة تأكيدية على البحث عن هدف (يحلل) الهلال بتكرار تصويباته نحو 8 كرات، ومع هذا الأسلوب إلا أن الهلال كان هو الأكثر استحواذا بنسبة 56% في الميدان، ولكن دون حضور حقيقي لمرمى التجاناوتي الذي لعب أمامه خط دفاعي منظم، علاوة على غياب تنظيم الهجمات الهلالية في المناطق الودادية.

شوط ثان مثير

دخل الهلال شوطه الثاني باحثا عن هدف يخفف عليه كاهل المباراة بتدخل كروي مباشر مبكر عن طريق علي البليهي في الدقيقة الـ46 إلا أن مهاجم الوداد، ديديه لامكل كان في لحظة دفاع نجح في إنقاذ مرمى فريقه من هدف أرضي هلالي محقق، كان بمثابة رسالة التحفيز لأصحاب الأرض الذين نجحوا في تحقيق إصابتهم الأولى عن طريق أيوب العملود في الدقيقة الـ52 بضربة رأسية مريحة بعد استثماره لضربة زاوية.

وشهدت الدقيقة الـ56 اشتباكا بين عدد من اللاعبين في منتصف الملعب وهو ما نتج عنه إشهار 4 بطاقات صفراء لكل من سالم الدوسري ومحمد كنو من جانب الهلال، وديديه لامكيل وجلال الداودي من فريق الوداد.

وعند الدقيقة الـ67 أخرج مدرب الوداد مهدي النفطي مهاجمه ديديه لامكيل وأدخل بديله هشام بوصفيان. وعند الدقيقة الـ72 لامست الكرة مدافع الوداد داخل المنطقة المحرمة والتي كانت الأمل الوحيد الذي يبحث عنه الهلال لتعديل النتيجة إلا أن حكم اللقاء السلفادوري إيفان بارتون أمر باستمرار اللعب بعد العودة لتقنية الـ VAR، وسجلت الدقائق الـ 82، 83، 88 دخول أندرية كارليو ولسيانو فيتو وصالح الشهري وخروج سالم الدوسري وميشال دليغادو واديون إيجالو، حيث شكلت تلك التغيرات نقطة تحول في أداء الهلال، في الدقيقة 72 أهدر الهلال هدفا محققا عن طريق إيجالو والذي تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لترتطم في جسم حارس الوداد ثم ذهبت الكرة إلى سالم الدوسري والذي أكمل الهجمة بتسديدة ولكن اصطدمت في الدفاع.

الدقائق الأخيرة

اشتعلت المباراة في الدقائق الأخيرة بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للهلال في الدقيقة 89 بسبب لمسة يد على لاعب الوداد داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90 أشهر حكم المباراة الإنذار الثاني في وجه يحيى جبران، ثم البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه بعد احتساب ركلة جزاء على فريقه.

ونجح محمد كنو في تسجيل هدف التعادل القاتل للهلال من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 4+90 من أصل 11 دقيقة كوقت بدل ضائع احتسبه حكم اللقاء، الذي أكثر النقاش في المواجهة منذ بدايتها بشكل مبالغ فيه مع أعضاء الفريقين لا سيما الفريق المغربي.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، نفذ الهلال ركلة حرة مباشرة ولكن نجح حارس الوداد في التصدي لها ببراعة وإخراجها لركلة ركنية.

تساوي الكفتين

في الدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول طرد لاعب الهلال محمد كنو لمخاشنته بعد أن كان يحمل بطاقة صفراء في الأشواط الأصلية، لتتساوى الكفة العددية بين الفريقين، وقبل نهايته أخرج الهلال لاعبه ناصر الدوسري وأدخل المهاجم عبدالله الحمدان في رغبة لحسم اللقاء قبل الركون لركلات الترجيح. وعند الدقيقة 105 أهدر موسى ماريجا هدفا محققا كأخطر الفرص الهلالية في المباراة بعدما واجه المرمى وحيدا لكنه سدد الكرة فوق العارض، ليغلق بها الهجمات الخطرة في الأشواط الإضافية التي شهدت إخراج أندرية كارليو مصابا ودخل عنه مصعب الجوير في الدقيقة الـ113.

أرقام المباراة







التسديدات الهلال: (15) الوداد: (16)



التسديدات على المرمى الهلال: (5) الوداد: (3)



الاستحواذ الهلال: (65%) الوداد: (36%)



التمريرات الهلال: (669) الوداد: (341)



دقة التمرير الهلال: (88%) الوداد: (78%)



الأخطاء الهلال: (15) الوداد: (17)



البطاقات الصفراء الهلال :(4) الوداد: (4)



البطاقات الحمراء الهلال: (1) الوداد:(1)



حالات التسلل الهلال:(3) الوداد:(5)



الضربات الركنية الهلال:(9) الوداد:(13)



ركلات الترجيح

الهلال





موسى ماريجا: (سجل)



لوسيانو فييتو: (سجل)



صالح الشهري: (سجل)



عبدالله الحمدان: (سجل)



مصعب الجوير: (سجل)



الوداد