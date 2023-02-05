الفيحاء يكسب الوحدة بثنائية

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ونجح اللاعب الإسباني فيكتور رويز في إحراز الهدف الأول للفريق البرتقالي من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، للشوط الأول، الذي لم يشهد الكثير من الهجمات نظير التحفظ الدفاعي من كلا الفريقين.وفي الشوط الثاني لم ينجح نادي الوحدة في إحراز هدف التعادل في ظل تألق دفاعي قوي من لاعبي الفريق البرتقالي.
واستطاع الفيحاء إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ63 عبر اللاعب سلطان مندش.
وحاول فرسان مكة العودة للمباراة وتقليص الفارق إلا أن جميع المحاولات تصدى لها الدفاع الفيحاوي بصلابة.
وحافظ الفريق البرتقالي على الفوز ليصبح رصيده 18 نقطة صعد بهم من المركز الرابع عشر إلى المركز الـ11، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الـ13.
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