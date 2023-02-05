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ناشئو الخويلدية أبطال لكرة اليد

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- بواسطة أيمن الوشواش - توج مساعد مدير فرع مكتب وزارة بجازان المهندس سعد آل مسعود، فريق الخويلدية بدرع بطولة المملكة للأندية أبطال المناطق لدرجة الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي الحالي 2022 - 2023م، بعد فوزه في المباراة النهائية بنتيجة (25 - 21) على فريق العدالة الذي حل ثانيا، مع تأهلهما معا لمنافسات بطولة الدوري الممتاز لدرجة الناشئين بداية من الموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024م.

وتمكن فريق أحد من التغلب على فريق عكاظ بنتيجة (32 - 34) في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحل أحد ثالثا وعكاظ في المركز الرابع.

وفي ختام منافسات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الملك فيصل بجازان على مدى 6 أيام وبمشاركة 8 فرق، توج فريق الخويلدية بدرع البطولة والميداليات الذهبية، وفريق العدالة بالميداليات الفضية، فيما نال فريق أحد الميداليات البرونزية.

وجاء ترتيب مراكز باقي الأندية المشاركة في البطولة بحصول فريق عكاظ على المركز الرابع، والفتح خامسا والخالدي سادسا وعرعر سابعا والتهامي ثامنا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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