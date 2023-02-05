ناشئو الخويلدية أبطال لكرة اليد

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وتمكن فريق أحد من التغلب على فريق عكاظ بنتيجة (32 - 34) في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليحل أحد ثالثا وعكاظ في المركز الرابع.وفي ختام منافسات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان على مدى 6 أيام وبمشاركة 8 فرق، توج فريق الخويلدية بدرع البطولة والميداليات الذهبية، وفريق العدالة بالميداليات الفضية، فيما نال فريق أحد الميداليات البرونزية.
وجاء ترتيب مراكز باقي الأندية المشاركة في البطولة بحصول فريق عكاظ على المركز الرابع، والفتح خامسا والخالدي سادسا وعرعر سابعا والتهامي ثامنا.
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