شكرا لقرائتكم خبر «المهندس» يفوز بشوط الجياد العربية الأصيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ميدان فروسية الجبيل أمس، حفل سباقه الثالث عشر للموسم الحالي 1444هـ،، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.

وتكون السباق من 5 أشواط مسافة كل شوط 1400م، وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات كأس فئة ج، فاز بالمركز الأول الجواد «المهندس»، وفي الشوط الثاني الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 4 سنوات كأس فئة ج، حقق المركز الأول الجواد «منعاء»، وفي الشوط الثالث الجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات كأس فئة ب، فاز بالمركز الأول الجواد «اسلام»، أما الشوط الرابع للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات كأس فئة أ، فاز بالمركز الأول الجواد «مختارك» لإسطبل عبدالعزيز العتيقي.

وفي الشوط الخامس المخصص للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات كأس فئة أ، حقق المركز الأول الجواد «أصبح القرين»4.