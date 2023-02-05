«المهندس» يفوز بشوط الجياد العربية الأصيلة

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وتكون السباق من 5 أشواط مسافة كل شوط 1400م، وجاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول الجياد العربية الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 3 سنوات كأس فئة ج، فاز بالمركز الأول الجواد «المهندس»، وفي الشوط الثاني الجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أفراس + 4 سنوات كأس فئة ج، حقق المركز الأول الجواد «منعاء»، وفي الشوط الثالث الجياد المهجنة الأصيلة مفتوح حصن وأفراس + 4 سنوات كأس فئة ب، فاز بالمركز الأول الجواد «اسلام»، أما الشوط الرابع للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح حصن وأفراس 4 سنوات كأس فئة أ، فاز بالمركز الأول الجواد «مختارك» لإسطبل عبدالعزيز العتيقي.وفي الشوط الخامس المخصص للجياد المهجنة الأصيلة إنتاج محلي مفتوح أمهار ومهرات 3 سنوات كأس فئة أ، حقق المركز الأول الجواد «أصبح القرين»4.
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