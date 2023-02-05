برشلونة يترقب مصير ميسي مع سان جيرمان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا يزال الغموض يلف مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يحسم ميسي حتى الآن مسألة تجديد عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في يونيو 2024، وسط ترقب من ناديه السابق برشلونة، الذي يرغب في استعادته، إضافة إلى رغبة نادي الهلال السعودي في ضم «البرغوث»، ردا على انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الغريم النصر.

وأفاد الصحفي الإيطالي الشهير، فابرزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، بأن «المحادثات مستمرة بين ليو ميسي وباريس سان جيرمان، ولم يتم حسم الأمور».

وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «ممثلو ميسي سيلتقون مع مجلس إدارة باريس سان جيرمان خلال أسبوعين أو 3 على أقصى تقدير لبحث الأمر بشكل نهائي».

وتابع «بمجرد الاجتماع بممثلي ميسي، سيقدم باريس سان جيرمان عرضه الرسمي وستتم مناقشة مدة العقد والتفاصيل النهائية لتوقيعها».

وكان ميسي قد صرح الجمعة، بأنه ينوي العيش في مدينة برشلونة والاستقرار بها بشكل دائم عقب اعتزاله لعب كرة القدم نهائيا.

ومع عدم حسم باريس لمستقبل النجم الأرجنتيني، فإن برشلونة يراقب وضعية أسطورته السابقة، حيث يتحين الفرصة ليستعيده مجددا إلى صفوف «البلوغرانا».

قال الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو، عبر فيديو نشره على صفحته بمنصة «تويتش» بهذا الصدد «برشلونة جاهز لجميع السيناريوهات إذا قرر ميسي العودة».

وأضاف، «حتى الآن، لا يبدو ميسي منفتحا بشكل كبير على البقاء في باريس سان جيرمان، لكن هذا لا يعني أنه لن يجدد».

وأتم روميرو «خورخي ميسي والد اللاعب لا يؤيد العودة إلى برشلونة، لكن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني يريد ميسي، سنرى كيف تسير الأمور».

يذكر، أن ليونيل ميسي (35 عاما) انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر صيف 2021، عندما اضطر لمغادرة برشلونة بعد انتهاء عقده، وفشل النادي الكتالوني في تجديد عقده نتيجة معاناته من أزمة مالية.