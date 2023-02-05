نوير غاضب من رحيل مدرب حراس البايرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أوليفر كان، إجراء محادثات واضحة مع حارس المرمى وقائد الفريق مانويل نوير، وذلك بعد أن وجه نوير انتقادات حادة للنادي بعد رحيل مدرب حراس المرمى توني تابالوفيتش.

وقال أوليفر كان، «ما قاله نوير في أجزاء من مقابلتين، بشأن الاستغناء عن توني تابالوفيتش ليس منصفا، سواء باعتباره قائدا للفريق أو فيما يتعلق بقيم نادي بايرن».

وكان نوير، الذي يغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب كسر في الساق، قد انتقد النادي خلال مقابلة لكل من صحيفة «سودويتشه تسايتونج» وموقع «ذا أتلتيك» الإخباري، بسبب إقالة تابالوفيتش الذي درب نوير في بايرن منذ انضمامه للفريق عام 2011، ويعد صديقا مقربا له.

صدمة الخروج

قال نوير «كانت صدمة بالنسبة لي.. شعرت وكأن قلبي ينتزع مني، هو أصعب شيء مررت به في مسيرتي».

وأضاف «نريد أن نكون مختلفين، أن نكون مثل العائلة في بايرن ميونخ. لكن حدث شيء لم أشهده من قبل هنا»، ووصف قرار النادي بأنه «لغز».

وجاءت تلك التصريحات بعد أسابيع صعبة مر بها نوير، حيث تلقى صدمة الخروج مع المنتخب الألماني من دور المجموعات بكأس العالم 2022، ثم تعرض للإصابة بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج في فترة الإجازة وهو ما أثار انتقادات ضده، وبعدها جاء قرار إقالة تابالوفيتش، ثم التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر الذي لا يتوقع أن يلعب دور الحارس الثاني بعد عودة نوير.

وجاء إعلان» أوليفر كان» عن إجراء «محادثات واضحة» مع نوير في توقيت يعد سيئا بالنسبة لبايرن ميونخ الذي تقلص الفارق الذي يتفوق به في صدارة الدوري الألماني أمام أقرب منافسيه إلى نقطة واحدة، كما يستعد للقاء باريس سان جيرمان الفرنسي، الفريق المدجج بنجوم على رأسهم ليونيل ميسي المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022، وذلك في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وأكد نوير خلال المقابلة أيضا أنه لا يزال بعيدا عن نهاية المشوار، ويهدف للعودة إلى حراسة مرمى كل من المنتخب الألماني وبايرن ميونخ.

تحقيق فوزه الأول

إلى ذلك، يتطلع فريق بايرن ميونخ لتحقيق فوزه الأول في الدوري هذا العام عندما يحل ضيفا ثقيلا على فولفسبورج اليوم في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وبعد استئناف مسابقة الدوري، عقب نهاية مباريات كأس العالم والعطلة الشتوية، فشل بايرن، حامل اللقب في آخر 10 مواسم، في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث التي خاضها، منذ بداية هذا العام، بعد استبعاد مباراة الكأس التي فاز فيها على ماينز برباعية نظيفة. وتعادل بايرن ميونخ مع لايبزج وكولون وآينتراخت فرانكفورت بنتيجة واحدة هي 1 / 1 وهو الأمر الذي أعاد الأمل لفرق يونيون برلين ولايبزج وبوروسيا دورتموند وفرايبورج للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق نقطة أمام يونيون برلين، ونقطتين أمام لايبزج وثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند وفرايبورج.