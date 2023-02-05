بنفيكا البرتغالي أكثر الفرق في أوروبا صيدا للمواهب

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وتاريخيا يعد بنفيكا من بين أكثر النوادي التي تجني الأموال من بيع اللاعبين، إذ يراقبون المواهب الصغيرة ثم يتعاقدون معها بمبالغ زهيدة، ويطورون اللاعبين ويصقلون مواهبهم، ثم يبيعونهم بعشرات ملايين الدولارات.وكان آخر هؤلاء النجم الأرجنتيني الشاب إنزو فيرنانديز (الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب بمونديال قطر)، وكان قد تعاقد معه الفريق البرتغالي قبل عام فقط من ريفر بلايت، وبعد تألقه في المونديال باعه إلى تشلسي في الميركاتو الشتوي المنصرم، مقابل 131 مليون دولار ورغم ضخامة المبلغ المدفوع بلاعب يبلغ من العمر 22 عاما ولعب 29 مباراة فقط في أوروبا، فإنها ليست الصفقة الأغلى في تاريخ «النسور».
فبنفيكا استطاع بيع 10 لاعبين مقابل 662 مليون دولار في سنوات معدودات.
أبرز 10 لاعبين باعهم بنفيكا مقابل 662 مليون دولار في سنوات
- البرتغالي جواو فيلكس (انتقل إلى أتلتيكو مدريد عام 2019): 135.5 مليون دولار
- الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (انتقل إلى تشلسي عام 2023): 131 مليون دولار
- الأورغوياني داروين نونيز (انتقل إلى ليفربول عام 2022): 84.8 مليون دولار
- البرتغالي روبن دياز (انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2020): 75.9 مليون دولار
- الحارس البرازيلي إديرسون (انتقل إلى مانشستر سيتي عام 2017): 42.4 مليون دولار
- البلجيكي أكسيل فيستيل (انتقل إلى زينيت الروسي عام 2012): 42.4 مليون دولار. - المكسيكي راوول خمينيز (انتقل إلى وولفرهامبتون عام 2019): 40.3 مليون دولار
- البرتغالي نيلسون سيميدو (انتقل إلى برشلونة عام 2017): 37.8 مليون دولار
- السويدي فيكتور ليندلوف (انتقل إلى مانشستر يونايتد عام 2017): 37.1 مليون دولار
- البرتغالي ريناتو سانشيز (انتقل إلى بايرن ميونخ عام 2016): 37.1 مليون دولار
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