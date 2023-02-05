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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأهل فريق الأهلى لمواجهة ريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

الأهلي يُقصي سياتل بـ"قاضية" أفشة ويضرب موعدا مع ريال مدريد فى نصف نهائى المونديال

تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت. وقاد فيريرا التدريبات الجماعية برفقة أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وجاءت كالتالى:

ضربت الغيابات النادي المصري قبل مباراته المرتقبة أمام سموحة بالدوري، لأسباب الإصابة أو الإيقاف، حيث بات حسام حسن مدرب الفريق مجبرا على الاعتماد على الصفقات الجديدة فى اللقاء المرتقب.

أدى محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تواجد محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم، السبت، عقب عودته من قطر عقب انتهاء المرحلة الثانية من التأهيل.

استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على ضم 21 لاعباً لقائمة "سيد البلد" استعداداً لمواجهة الإسماعيلى غداً الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت.

طلب روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة مباراة الذهاب بين المنتخب وزامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا يوم 22 مارس المقبل.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.