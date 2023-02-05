7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.

تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت.

الأهلي يُقصي سياتل بـ"قاضية" أفشة ويضرب موعدا مع ريال مدريد فى نصف نهائى المونديال

تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وجاءت كالتالى:

تواجد محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم، السبت، عقب عودته من قطر عقب انتهاء المرحلة الثانية من التأهيل.

استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على ضم 21 لاعباً لقائمة "سيد البلد" استعداداً لمواجهة الإسماعيلى غداً الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

طلب روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إقامة مباراة الذهاب بين المنتخب وزامبيا فى المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا يوم 22 مارس المقبل.

تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت.