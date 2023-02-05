7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 4-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته.
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، ليتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.
تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت.
الأهلي يُقصي سياتل بـ"قاضية" أفشة ويضرب موعدا مع ريال مدريد فى نصف نهائى المونديال
تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.
تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت.