شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل: السهل الممتنع شعار تايلور حكم مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الإنجليزي أنتونى تايلور (45 عاما، دولي منذ 2013) ظهر هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة الأهلى وسياتل الأمريكي بالدور ربع نهائي لمونديال الأندية والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، ليضرب موعدا مع ريال مدريد بنصف نهائي البطولة.

وقال عقل، خلال الاستوديو التحليلي بتليفزيون ”الخليج 365”: إن الحكم الإنجليزي كان موجودا في الموعد، وسيطر على المباراة، وساعده في ذلك التزام اللاعبين داخل المستطيل الأخضر والأجهزة الفنية خارج الخطوط، كما تدخل الحكم بالصافرة خلال اللقاء واحتسب 20 مخالفة على الفريقين في تقدير مناسب، في الوقت الذى سمح باستمرار اللعب وإتاحة الفرصة أكثر من مرة خلال اللقاء، كما سمح بالتنافس العادل على الكرة والالتحام المشروع طبقا للقانون وأحسن تايلور تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وأضاف عقل: أشهر الحكم خلال اللقاء بطاقة صفراء وحيدة من نصيب لاعب الأهلى بيرسى تاو في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، كما ظهر المساعدان بيقظة وتمركز جيد، وأشارا إلى 3 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال اللقاء وتعاونوا مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

وأشار عقل إلى أن الحكم الرابع لم يجد صعوبة في لسيطرة على المنطقة الفنية وتعاون مع الحكم في إدارة اللقاء طبقا للقانون في الوقت الذى لم يكن هناك ما يستدعى تدخل الـ"VAR" خلال اللقاء، ولكن تواصل مع الحكم من خلال التشيك الصامت طبقا للبروتوكول.