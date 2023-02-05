شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 4 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته البالغة بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، بعد الفوز اليوم على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف دون رد، مؤكدًا أن الأهلي كان الفريق الأفضل في اللقاء.

وأضاف كهربا، إن الفريق ظهر بشكل أفضل كثيرًا خلال الشوط الثاني من المباراة، موجهًا التهنئة إلى جماهير الأهلي سواء التي ساندت الفريق من المدرجات، أو خلف شاشات التلفزيون، وكذلك لكل زملائه اللاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في الملعب.