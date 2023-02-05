شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 4 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته البالغة بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، بعد الفوز اليوم على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف دون رد، مؤكدًا أن الأهلي كان الفريق الأفضل في اللقاء.
وأضاف كهربا، إن الفريق ظهر بشكل أفضل كثيرًا خلال الشوط الثاني من المباراة، موجهًا التهنئة إلى جماهير الأهلي سواء التي ساندت الفريق من المدرجات، أو خلف شاشات التلفزيون، وكذلك لكل زملائه اللاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في الملعب.
أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدًا أن هناك تحديًا كبيرًا أمام ريال مدريد في المواجهة المقبلة.
وقال كولر عقب مباراة سياتل ساوندرز في ربع نهائي مونديال الأندية: «شيء عظيم أن تواجه فريقًا كبيرًا مثل ريال مدريد في نصف النهائي». مؤكدًا أن هناك تحضيرات نظرية وفنية كثيرة خلال الفترة المقبلة استعدادًا للمواجهة الكبرى.
دخل لاعبو الأهلي في فرحة عارمة داخل غرف الملابس عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتأهلهم لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء المقبل.
وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.