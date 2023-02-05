شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: طموح الأهلى فى تخطى ريال مدريد مشروع.. وأشكر الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية، مؤكدًا أن الطموح مشروع لعبور ريال مدريد والتأهل للنهائي.

وقال سامي قمصان عقب مباراة سياتل ساوندرز: «أهنئ جماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة على الفوز والتأهل لنصف النهائي، اللاعبون بذلوا مجهودًا بدنيًّا كبيرًا خلال المباراة، والتغييرات صنعت لنا الفارق في النهاية».

وتابع قمصان: «سنواجه فريقًا يمتلك تاريخًا عظيمًا، ولكن يبقى الطموح مشروعًا، نمتلك من الأمل والثقة ما يجعلنا قادرين على مجاراة العملاق الإسباني، الذي نكن له كل الاحترام والتقدير والعبور للمباراة النهائية».

وحرص سامي قمصان على توجيه الشكر إلى الجماهير المغربية ومشجعي الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا داعمين بشكل قوي خلال مباراتي أوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز، متمنيًا إسعادهم خلال مباراة ريال مدريد والوصول للمباراة النهائية.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب. وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء القادم.