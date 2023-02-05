شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بقرار توجيه عوائد منتدى شباب العالم لتنفيذ المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم لتنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية المهمة.

عبر وزير الرياضة عن تقديره لهذه الخطوة التى تأتى فى ضوء التحديات الراهنة التى تشهدها البلاد والعالم أجمع على شتى الأصعدة، ويعكس القرار مدى حرص شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة -القائمين على إدارة المنتدى- على خدمة وطنهم، بتنفيذ خدمات تنموية للمواطنين فى ظل التداعيات الاقتصادية الراهنة، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن منتدى شباب العالم كفكرة نابعة من الشباب المصرى تدلل على إمكانيات وقدرات الشباب على تحقيق التطور المنشود للبلاد، ومدى اهتمام الدولة المصرية قيادةً وحكومةً بتمكينهم وإعدادهم، وإشراكهم فى صنع القرار.

ومن المشروعات المقرر تنفيذها من خلال عوائد حقوق الرعاية المخصصة لتنظيم النسخة الخامسة لمنتدي شباب العالم، منها ما يتعلق بمجال ريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والصحة النفسية، وغيرها من المشروعات التنموية الخدمية للمجتمع.