شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح ينظم دورات تثقيفية للمنشطات وعلم النفس لأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد المصرى للسلاح، برئاسة عبد المنعم الحسيني، أول اجتماع لأسرة السلاح بالمسرح الكبير بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، بحضور أولياء أمور لاعبي ولاعبات السلاح كأول اتحاد ينفذ هذه الخطوة.

وشهد اجتماع أسرة السلاح الأول من نوعه ندوات تثقيفية عن (التغذية للرياضيين، مكافحة المنشطات، علم النفس الرياضي ودور الأسرة في إعداد الأبطال) واختتم بحوار مفتوح بين أولياء الأمور مع مجلس الإدارة والمدير الرياضى والمدير الإداري لمناقشة المشكلات ومستقبل اللعبة.

وحضر اجتماع أسرة السلاح عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ، وطارق الحسيني نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للسلاح، واعضاء مجلس الادارة ميرفت حسنين، وأمنية حسين، وأماني البحيري، وياسمين جاد وخالد كابش بالإضافة إلى علاء أبو القاسم المدير الرياضي للاتحاد، وأيمن غنيم المدير الإداري للمنتخبات الوطنية وتامر سامي رئيس لجنة المسابقات، ومحمد الجمل المسؤول عن الاعداد البدني للمنتخبات.

وبدأت الجلسات بندوة تثقيفية عن التغذية العلاجية للرياضيين وحاضرتها الدكتورة ريهام صفوت الحبيبي أخصائي التغذية العلاجية والتغذية للرياضيين وعضو الجمعية الأوروبية للتغذية الرياضية والسريرية ونائب رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الرياضات المائية وطبيبة التغذية بالاتحاد المصري للسلاح وعضو اللجنة الطبية في اتحاد الهوكي ورفع الأثقال.

وأقيمت بعد ذلك ندوة عن مكافحة المنشطات حاضر فيها الدكتور محيي الدين الجعفري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية وعضو اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للسلاح .

واختتمت الندوات بندوة علم النفس والتدريب العقلي وحاضر فيها محمد عبد اللطيف الأخصائي النفسي بالاتحاد المصري للسلاح والأخصائي النفسي لمنتخبات الكاراتيه والحاصل على الدكتوراه في التدريب العقلي ومدرس بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان والمحاضر المعتمد من وزارة الشباب والرياضة.

وفي ختام اليوم عقدت جلسة حوارية بين أولياء الأمور مع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة المشكلات والحديث عن مستقبل اللعبة والتطوير والخروج بأفكار جديدة لتنفيذها لمنتخبات مصر المختلفة.

وشهدت الجلسة أجواء رائعة من النقاش في جو أسري للعبة السلاح مع الاتفاق على عقد جلسات حوارية قادمة.