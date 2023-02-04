الامارات | موعد مباراة الأهلي المصري وريال مدريد في كأس العالم للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الأهلي المصري في تحقيق الفوز الثاني له في كأس العالم للأندية ليضرب موعداً تاريخياً مع فريق ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك عقب فوزه على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء السبت في البطولة المقامة في المغرب.

ونجح لاعب الأهلي محمد قفشة في حسم المباراة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، من تسديدة غيرت اتجاها واستقرت في شباك الفريق الأمريكي، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، وبذلك صعد الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته وصيف بطل أفريقيا الوداد بسبب إقامة البطولة في المغرب، إلى الدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

ويلتقي الأهلي المصري مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا مساء يوم الأربعاء المقبل، في الدور نصف النهائي من البطولة عند الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات، في حين يلعب الهلال السعودي مع فلامينغو البرازيلي في المباراة الثانية من الدور نصف النهائي للبطولة.