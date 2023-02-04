الامارات | "الرياضي" يهزم "بيروت" ويقترب من النجمة الثامنة في "سلة دبي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب حامل الرقم القياسي في سجلات بطولة دبي الدولية، فريق الرياضي اللبناني من حصد لقبه الثامن تاريخياً في البطولة، عقب فوزه على مواطنه فريق نادي بيروت، جاء بفارق 30 نقطة وبنتيجة (98-68)، في مباراة جمعتهما اليوم على صالة نادي النصر في دبي، لحساب ختام الدور نصف نهائي في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 32، ويسدل الستار عنها مساء غدٍ الأحد.

وضرب الرياضي موعداً في السابعة من مساء غدٍ مع مواطنه "دينامو" اللبناني في المباراة النهائي، بعد أن نجح "دينامو" بدوره في افتتاح مباريات المربع الذهبي بالفوز على الأفريقي التونسي بنتيجة (81-78).

ولم يجد الرياضي صعوبة في تخطي مواطنه بيروت، بعد أن احكم لاعبي الرياضي قبضتهم على مجريات اللقاء، وبسط هيمنتهم على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (26-16 و23-20 و35-13 و23-19).

بدوره واصل الوافد الجديد فريق "دينامو" مفاجأته في البطولة، بعد أن نجح لاعبيه في ضمان فوزهم على الأفريقي، بنيلهم الأفضلية بنتيجة الربع الأول بفارق 12 نقطة وبنتيجة (27-15)، في فارق صعب المهمة على لاعبي الفريق التونسي في العودة بنتيجة المباراة رغم نيلهم الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (21-18 و23-22 و19-14).