الامارات | "فنية سلة دبي" تعاقب "دينامو" اللبناني للخروج عن النص في نصف النهائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مقرر اللجنة الفنية في بطولة دبي الدولية لكرة السلة، قاسم دعدوش، عن فرض عقوبة بحق لاعب فريق "دينامو" اللبناني المحترف كلينتون روبرت، بالإيقاف وعدم خوض المباراة النهائية، أو بالسماح له خوض النهائي شريطة دفع النادي اللبناني الغرامة المالية والبالغة 5 ألف دولار، وذلك بعد خروج كلينتون عن النص والاعتداد على لاعب الأفريقي التونسي مراد المبروك، في مباراة جمعت الفريقين اليوم على صالة نادي النصر في الدور نصف النهائي، وانتهت بفوز "دينامو" بفارق ثلاثة نقاط وبنتيجة "81-78".

وقال دعدوش لـ "الإمارات اليوم": "استندت اللجنة الفنية في قرارها بمعاقبة لاعب (دينامو) اللبناني كلينتون، على تقرير لجنة الحكام، قبل أن تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بمنع اللاعب من خوض المباراة النهائية، أو دفع النادي للغرامة المالية البالغة 5 آلاف دولار".

وشهدت الفترة الرابعة من مباراة نصف النهائي، لجوء اللاعب كلينتون إلى حالة المسك المتعمد من الخلف للاعب الأفريقي المبروك، ومن ثم دفعه ارض الملعب، ما أودى إلى خروج المباراة عن النص، ومحاولة اللاعبين ودكة البدلاء الاعتداء على لاعبي الفريق المنافس، قبل أن تتدخل شرطة دبي بالسرعة الممكن لاحتواء المشكلة، وإيقاف المباراة حتى اعتماد الطرف المخالف وطرد اللاعب المذنب من أرضية الملعب