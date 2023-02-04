«للمرة الخامسة في تاريخه» .. الأهلي يحقق أرقاماً جديدة ويتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وذلك عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي 1 / صفر.

وسيلعب الأهلي في الدور قبل النهائي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

7 أرقام مميزة للأهلي بعد الفوز على سياتل في كأس العالم للأندية

بعد مباراة اليوم أمام سياتل ساوندرز الأمريكي، ظهر الأهلي في بطولة كأس العالم للمرة الـ20 في البطولة، ويعتبر أكثر فريق خوضًا للمباريات في مونديال الأندية.

تفوق الأهلي على برشلونة، وأصبح أكثر ثاني فريق يفوز في البطولة برصيد 9 مباريات، ليأتي خلفًا إلى ريال مدريد الأكثر فوزًا بالبطولة، صاحب الصدارة بـ10 انتصارات.

تأهل لاعبو الأهلي في التأهل إلى دور نصف نهائي مونديال الأندية للمرة الخامسة في تاريخه، ليعزز رقمه كأكثر فريق عربي وإفريقي بلوغًا لهذا الدور.

حقق الأهلي الفوز على ممثل قارة أمريكا الشمالية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي عام 2006.

حقق الأهلي الفوز الثالث على التوالي بكأس العالم للأندية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الانتصار على الهلال في النسخة الماضية، وأوكلاند سيتي في النسخة الجارية.

أصبح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في تحقيق الفوز، وذلك من أجل أن يكون أول مدرب في تاريخ الأهلي يحقق الفوز في أول مباراتين بكأس العالم للأندية.

حافظ النادي الأهلي على سجله حاليًا من الهزائم تحت قيادة مارسيل كولر بعد سلسلة من 21 مباراة في كل البطولات (17 فوزًا و4 تعادلات).