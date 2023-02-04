بعد الفوز على سياتل .. الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر - حصل محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سياتل الأمريكي ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

واحرز محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 88 .

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف .

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ريال مدريد في نصف النهائي يوم الأربعاء 8 فبراير 2023 .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وجاء تشكيل سياتل المُعلن على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فراي

الدفاع: رولدان، ييمر، راجين، نوهو

الوسط: روسانك، أتينسكيو

الثلاثي الهجومي: كريستيان رولدان، لوديرو، موريس

رأس الحربة: راؤول رويدياز

وكان النادي الأهلي نجح في تحقيق الفوز على نظيره أوكلاند سيتي في افتتاح كأس العالم للأندية بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب تطوان بمدينة طنجة ضمن منافسات الدور الأول .