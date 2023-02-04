شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يحتفلون بغرف الملابس بعد التأهل لنصف نهائى مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الأهلي في فرحة عارمة داخل غرف الملابس عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، وتأهلهم لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي المونديال يوم الأربعاء المقبل.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعداً مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون والحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.