شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق فوزه الثامن بمونديال الأندية ويتخطى رقم برشلونة ويلاحق ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزه الثامن في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد ابن بطوطة فى ربع نهائي بطولة كأس العالم الأندية والمقامة حاليا في المغرب.

وتخطى فريق الأهلى بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي عدد انتصارات برشلونة الإسبانى البالغ عددها سبعة، وينفرد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر فوزًا خلف ريال مدريد، صاحب الصدارة بـ10 انتصارات.

وتخطى الأهلي، الذي يشارك للمرة الثامنة والثالثة على التوالي، عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي، ممثل قارة أوقيانوسيا، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي على نفس الملعب، في الدور التمهيدي من البطولة.

وضرب الأهلى موعدًا مع ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، علمًا بأنها ستكون المواجهة الثانية فقط في تاريخ الفريق الأحمر أمام فريق أوروبي بالبطولة.

تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزا مُثيرا على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن ، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعدا مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.