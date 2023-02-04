شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق فوزه الثامن بمونديال الأندية ويتخطى رقم برشلونة ويلاحق ريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلى فوزه الثامن في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد ابن بطوطة فى ربع نهائي بطولة كأس العالم الأندية والمقامة حاليا في المغرب.
وتخطى فريق الأهلى بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي عدد انتصارات برشلونة الإسبانى البالغ عددها سبعة، وينفرد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر فوزًا خلف ريال مدريد، صاحب الصدارة بـ10 انتصارات.
وتخطى الأهلي، الذي يشارك للمرة الثامنة والثالثة على التوالي، عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي، ممثل قارة أوقيانوسيا، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي على نفس الملعب، في الدور التمهيدي من البطولة.
وضرب الأهلى موعدًا مع ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، علمًا بأنها ستكون المواجهة الثانية فقط في تاريخ الفريق الأحمر أمام فريق أوروبي بالبطولة.
تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعدا مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزا مُثيرا على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن ، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.
ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعدا مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.
وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.
جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وانحصر اللعب وسط الملعب كثيرا، وإن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة.
ولم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي، وبمرور الوقت واصل سياتل سيطرته على منطقة وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الأهلي عن طريق تاو وكهربا وطاهر.
الأداء المتُحفّظ من جانب الأهلى فرض نفسه على أحداث هذا الشوط تقريبا، فيما شكّلت هجمات بطل أمريكا الشمالية ضغطاً على الشناوي الذي تعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرضية الملعب واستكمل المشاركة في المباراة إلى أن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.
جاءت بداية الشوط الثاني هادئة من جانب الأهلي كما كان الحال في الشوط الأول فيما قاد الفريق الأمريكي أكثر من هجمة وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية، ونال بيرسي تاو بطاقة صفراء للخشونة.
ودفع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بتغيير ثلاثي في الدقيقة 64 بنزول محمد شريف وأحمد عبد القادر وأفشة بدلاً من كهربا وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي.
نشط أداء الأهلي إلى حد ما وهدد شريف وأفشة مرمى سياتل بهجمة خطيرة مرت بجوار القائم في النهاية، وقاد أحمد عبد القادر هجمة من ناحية اليسار وراوغ أكثر من لاعب بفريق سياتل لكنه تباطأ في التمرير أو التسجيل لتضيع هجمة خطيرة للأهلي.
وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوما متواصلا من جانب الأهلي الذي ضغط بكل قوة مُستغلاً تراجع أداء الفريق الأمريكي إلى أن نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول من نيران صديقة، حيث سدد أفشة كرة ارتطمت بالقائم، وعادت له ليُسددها وترتد في قدم أحد لاعبي سياتل وتسكن شباك الفريق الأمريكي في الدقيقة 88.
ودفع كولر برامي ربيعة في الدقائق الأخيرة بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبعدها ينتهي اللقاء بفوز مثير للأهلي بهدف أفشة.