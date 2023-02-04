شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الإنجليزي أنتوني تايلور يعبر بسهولة لقاء الأهلي وسياتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى * سياتل

المسابقة: كأس العالم للأندية

النتيجة: هدف مقابل لا شيء لصالح الأهلى

حكم الساحة: أنتونى تايلور

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا تمكن الحكم الإنجليزى مع طاقم التحكيم بالمرور بنجاح بدون أخطاء تحكيمية، وذلك نتيجة لسهولة المباراة والروح الطيبة بين لاعبى الفريقين.

فرض انتونى تايلور شخصيته التحكيمية واحتسب جميع المخالفات على مدار شوطى اللقاء، وكانت قراءته لطرق وأساليب لعب الفريقين قراءة صحيحة مما أقنع اللاعبين بالقرارات التحكيمية.

اللياقة البدنية: لياقة بدنية متميزة وتحركات واعية وتوقع وقراءة لطرق لعب الفريقين بشكل صحيح واستغلال أمثل لعنصرى التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم وكان قريبا من جميع الحالات داخل مناطق الجزاء ولديه الرؤية الجيدة لاكتشاف الأخطاء داخل الصندوق.

العقوبات الانضباطية: أنذر الحكم بيرسى تاو نتيجة المسك الصارخ والقرار صحيح فى الدقيقة 59

الحكام المساعدون: تعاون جيد من الحكام المساعدين طبقا للقانون ومساعدة فى احتساب المخالفات القريبة ونجحوا فى اختبارات التسلل بشكل جيد

الـVAR: لا توجد حالات تستدعى التدخل