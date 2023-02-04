كولر يعادل انتصارات جوزيه فى كأس العالم للأندية ومباراة تفصله عن موسيمانى

القاهرة - سامية سيد - قاد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، المارد الأحمر إلى نصف نهائى كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فريق سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة، ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن.

وضرب النادى الأهلى موعدا مع ريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل فى التاسعة مساء.

كولر يعادل انتصارات جوزيه

ونجح مارسيل كولر فى قيادة الأهلى للفوز الثانى له فى كأس العالم للأندية فى مباراته الثانية فقط بالمونديال، ليعادل البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى الذى نجح فى تحقيق فوزين خلال 7 مباريات فى البطولة بعدما خسر 5 مواجهات.

ويتبقى للسويسرى كولر للفوز فى مباراة للتساوى مع الجنوب أفريقيا بيتسو موسيمانى الذى حقق 3 انتصارات خلال 6 مواجهات فى البطولة بعدما خسر 3 مباريات.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعدا مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وانحصر اللعب وسط الملعب كثيرا، وإن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة.

ولم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي، وبمرور الوقت واصل سياتل سيطرته على منطقة وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الأهلي عن طريق تاو وكهربا وطاهر.

الأداء المتُحفّظ من جانب الأهلى فرض نفسه على أحداث هذا الشوط تقريبا، فيما شكّلت هجمات بطل أمريكا الشمالية ضغطاً على الشناوي الذي تعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرضية الملعب واستكمل المشاركة في المباراة إلى أن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة من جانب الأهلي كما كان الحال في الشوط الأول فيما قاد الفريق الأمريكي أكثر من هجمة وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية، ونال بيرسي تاو بطاقة صفراء للخشونة.

ودفع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بتغيير ثلاثي في الدقيقة 64 بنزول محمد شريف وأحمد عبد القادر وأفشة بدلاً من كهربا وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي.

نشط أداء الأهلي إلى حد ما وهدد شريف وأفشة مرمى سياتل بهجمة خطيرة مرت بجوار القائم في النهاية، وقاد أحمد عبد القادر هجمة من ناحية اليسار وراوغ أكثر من لاعب بفريق سياتل لكنه تباطأ في التمرير أو التسجيل لتضيع هجمة خطيرة للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوما متواصلا من جانب الأهلي الذي ضغط بكل قوة مُستغلاً تراجع أداء الفريق الأمريكي إلى أن نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول من نيران صديقة، حيث سدد أفشة كرة ارتطمت بالقائم، وعادت له ليُسددها وترتد في قدم أحد لاعبي سياتل وتسكن شباك الفريق الأمريكي في الدقيقة 88.ودفع كولر برامي ربيعة في الدقائق الأخيرة بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبعدها ينتهي اللقاء بفوز مثير للأهلي بهدف أفشة.