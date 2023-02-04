شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهل للمرة الخامسة فى تاريخه لنصف نهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلى للمرة الخامسة فى تاريخه إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ليعزز رقمه كأكثر فريق عربي وأفريقي بلوغًا لهذا الدور، بعد الفوز على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي.

فى سياق متصل نجح الأهلى فى الوصول إلى الدور نصف نهائى من بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالى، حيث تأهل فى نسخة 2020 وخسر أمام بالميراس البرازيلى بهدفين نظيفين، وتأهل فى 2021 وخسر أمام بايرن ميونخ بهدفين نظيفين، ونجح فى التأهل هذا الموسم لمواجهة ريال مدريد.

كما حقق فريق الأهلى فوزه الثامن في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد ابن بطوطة فى ربع نهائي بطولة كأس العالم الأندية والمقامة حاليا في المغرب.

وتخطى فريق الأهلى بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي على عدد انتصارات برشلونة البالغ عددها سبعة، وينفرد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر فوزًا خلف ريال مدريد، صاحب الصدارة بـ10 انتصارات.

وتخطى الأهلي، الذي يشارك للمرة الثامنة والثالثة على التوالي، عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ممثل قارة أوقيانوسيا، بالفوز عليه بثلاثية نظيفة الأربعاء الماضي على نفس الملعب، في الدور التمهيدي من البطولة.

وضرب الأهلى موعدًا مع ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل، علمًا بأنها ستكون المواجهة الثانية فقط في تاريخ الفريق الأحمر أمام فريق أوروبي بالبطولة.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن ، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعدا مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.