شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد خدمات صديق أوجولا أمام المصرى ومحاولات لتجهيز أحمد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سموحة، بقيادة أحمد سامى، خدمات النيجيرى صديق أوجولا لاعب الوسط أمام المصرى البورسعيدى، فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى.

وتأكد غياب النيجيرى صديق أوجولا بسبب معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية حرمته من التواجد فى مباراة سيراميكا وإنبى، وسيغيب أيضا أمام المصرى لعدم جاهزيته.

وفى نفس الوقت يكثف الجهاز الطبى بنادى سموحة محاولاته من أجل تجهيز أحمد مصطفى، لاعب وسط الفريق، لمواجهة المصرى، بعد إصابته فى مباراة إنبى الأخيرة، وطالب أحمد سامى بضرورة تجهيزه للمباراة.

وحقق فريق سموحة فوزا مهما على فريق إنبى بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى، والتى كانت المباراة الأولى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى الذى تولى تدريب الفريق خلفا لطارق العشرى.

ويستعد حاليا فريق سموحة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بعد نقله من استاد السويس الجديد، وهو الأمر الذى أدخل السعادة على الجهاز الفنى للفريق السكندرى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.