شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق من على فراش المرض: مبروك يا رجالة.. الأهلي كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سياتل ساوندرز الأمريكي وصعوده لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ونشر أمير توفيق صورته من على فراش المرض قائلا: "مبروك يا رجالة، حاجة تفرح و تشرف️ كان نفسي اكون في المغرب دلوقتي الأهلي كبير".





وتأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعداً مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعداً مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.