شكرا لقرائتكم خبر عن معلول ومتولى يخضعان لاختبار الكشف عن المنشطات عقب مباراة سياتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع علي معلول ومحمود متولي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار الكشف عن المنشطات، عقب مباراة سياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقامت اللجنة الطبية ببطولة كأس العالم للأندية بالحصول على العينات اللازمة من معلول ومتولي في إجراء متبع بالبطولات الكبرى.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد أن تغلب على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تقام بالمغرب.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، ليتأهل الفريق إلى نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع فريق ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل.