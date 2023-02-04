شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة عن تأهل الأهلى فى مونديال الأندية: دائما بتصنع وتقدم السعادة لينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم وائل جمعة، صخرة دفاع المنتخب الوطني والنادى الأهلى الأسبق، على تهنئة فريقه بعد تأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائي عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، "كل يوم فخرنا بيزيد بيك يا اهلي ودائما بتصنع وتقدم السعادة لينا …الحمد لله على نعمة الأهلي".



تهنئة وائل جمعة

وتقام مباراة الأهلي في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، وهي المباراة التي يترقبها عشاق النسور الحمر؛ لأن الفوز فيها سيمكن الأهلي من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالصعود للمباراة النهائية بينما الهزيمة فيها تقوده للعب مباراة الثالث والرابع مع الخاسر من طرف المباراة الأخرى بين فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني

وتذاع مباراة الأهلي وريال مدريد على قنوات السعودية الرياضية "ssc" وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعدا مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وانحصر اللعب وسط الملعب كثيرا، وإن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة.

ولم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي، وبمرور الوقت واصل سياتل سيطرته على منطقة وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الأهلي عن طريق تاو وكهربا وطاهر.

الأداء المتُحفّظ من جانب الأهلى فرض نفسه على أحداث هذا الشوط تقريبا، فيما شكّلت هجمات بطل أمريكا الشمالية ضغطاً على الشناوي الذي تعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرضية الملعب واستكمل المشاركة في المباراة إلى أن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني هادئة من جانب الأهلي كما كان الحال في الشوط الأول فيما قاد الفريق الأمريكي أكثر من هجمة وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية، ونال بيرسي تاو بطاقة صفراء للخشونة.

ودفع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بتغيير ثلاثي في الدقيقة 64 بنزول محمد شريف وأحمد عبد القادر وأفشة بدلاً من كهربا وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي.

نشط أداء الأهلي إلى حد ما وهدد شريف وأفشة مرمى سياتل بهجمة خطيرة مرت بجوار القائم في النهاية، وقاد أحمد عبد القادر هجمة من ناحية اليسار وراوغ أكثر من لاعب بفريق سياتل لكنه تباطأ في التمرير أو التسجيل لتضيع هجمة خطيرة للأهلي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوما متواصلا من جانب الأهلي الذي ضغط بكل قوة مُستغلاً تراجع أداء الفريق الأمريكي إلى أن نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول من نيران صديقة، حيث سدد أفشة كرة ارتطمت بالقائم، وعادت له ليُسددها وترتد في قدم أحد لاعبي سياتل وتسكن شباك الفريق الأمريكي في الدقيقة 88.

ودفع كولر برامي ربيعة في الدقائق الأخيرة بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، وبعدها ينتهي اللقاء بفوز مثير للأهلي بهدف أفشة.