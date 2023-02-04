شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في مباراة الفريق أمام سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، التي أقيمت مساء ‏اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.‏

ونجح أفشة في تسجيل هدف الفوز على سياتل، ويحسم تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس ‏العالم للأندية، ويواجه ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل بالمجمع الرياضي الأمير ‏مولاي عبد الله الرياضي بمدينة الرباط.‏

وسجل أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، من زمن المباراة التي أقيمت على استاد طنجة ‏بالمغرب‏، وتم اختياره من قبل اللجنة المنظمة «رجل المباراة».