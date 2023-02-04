شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي وسياتل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة رجل المباراة في مباراة الفريق أمام سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف، التي أقيمت مساء اليوم في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
ونجح أفشة في تسجيل هدف الفوز على سياتل، ويحسم تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويواجه ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله الرياضي بمدينة الرباط.
وسجل أفشة هدف الفريق في الدقيقة 88، من زمن المباراة التي أقيمت على استاد طنجة بالمغرب، وتم اختياره من قبل اللجنة المنظمة «رجل المباراة».