شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وريال مدريد فى نصف نهائى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد تأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائي عقب الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.

وتقام مباراة الأهلي في التاسعة مساء الأربعاء المقبل، وهي المباراة التي يترقبها عشاق النسور الحمر، لأن الفوز فيها ستمكن الأهلي من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالصعود للمباراة النهائية بينما الهزيمة فيها تقوده للعب مباراة الثالث والرابع مع الخاسر من طرف المباراة الأخرى بين فلامنجو البرازيلي والهلال السعودي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني

وتذاع مباراة الأهلي وريال مدريد على قنوات السعودية الرياضية "ssc" وقناة أون تايم سبورت الأرضية.

تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعدا مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.

وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.