الامارات | هدف صاروخي لـ «قفشة» يقود الأهلي المصري لمواجهة ريال مدريد في مونديال الأندية.. (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز محمد مجدي (قفشة) هدفا قرب النهاية ليمنح الأهلي الفوز 1-صفر على سياتل ساوندرز والتأهل لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب اليوم السبت.

وبدت المباراة في طريقها إلى الوقت الإضافي، عندما أطلق قفشة تسديدة رائعة ارتدت من العارضة وأبعدها دفاع الفريق الأمريكي، الذي يشارك في البطولة لأول مرة، لتصل إلى لاعب الأهلي ليسددها وتصطدم بأحد المدافعين إلى داخل المرمى قبل دقيقتين من النهاية.

وبذلك يصعد الأهلي، الذي يشارك في البطولة بصفته وصيف بطل أفريقيا الوداد بسبب إقامة البطولة في المغرب، إلى الدور قبل النهائي للمرة الثالثة على التوالي.

ويلعب الأهلي ضد ريال مدريد بطل أوروبا مساء الأربعاء المقبل.