الامارات | ميسي وحكيمي يسقطان تولوز في الدوري الفرنسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزز باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل فوزه على ضيفه تولوز 2 /1 اليوم السبت بالمرحلة الثانية والعشرين.

وقلب سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين ، بواقع هدف في كل شوط ليحصد ثلاث نقاط غالية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله حيث تقدم برانكو فان دن بومان بهدف لتولوز في الدقيقة 20 لكن المدافع المغربي أشرف حكيمي أدرك التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تقمص القناص الأرجنتيني ليونيل ميسي دور البطولة وسجل هدف الفوز لسان جيرمان في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد سان جيرمان في الصدارة إلى 54 نقطة وتوقف رصيد تولوز عند 29 نقطة في المركز الثاني عشر.

واستعاد سان جيرمان إتزانه بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام مضيفه رين صفر/ 1 ثم تعادل مع ضيفه ستاد ريمس بهدف لمثله.