شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُقصي سياتل بـ"قاضية" أفشة ويضرب موعدا مع ريال مدريد فى نصف نهائى المونديال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تأهل الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية وضرب موعداً مع ريال مدريد الإسباني بعدما حقق فوزاً مُثيراً على سياتل الأمريكي بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة ليكرر أفشة القاضية الشهيرة له بنهائي القرن ، ورغم أداء الأهلي المتوسط في الشوط الأول إلا أنه تفوق في الشوط الثاني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.
ونجح الأهلي في ملامسة المجد بعدما ضرب موعداً مع العملاق العالمي ريال مدريد مساء الأربعاء المقبل.
وأدار الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، وأدار تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، وعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.
جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً وأن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي أعتمد على الهجمة المرتدة.
لم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي ، وبمرور الوقت واصل سياتل سيطرته على منطقة وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الأهلي عن طريق تاو وكهربا وطاهر.
الأداء المتُحفّظ من جانب الأهلى فرض نفسه على أحداث هذا الشوط تقريباً ، فيما شكّلت هجمات بطل أمريكا الشمالية ضغطاً على الشناوي الذي تعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرضية الملعب وأستكمل المشاركة في المباراة إلى أن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.
جاءت بداية الشوط الثاني هادئة من جانب الأهلي كما كان الحال في الشوط الأول فيما قاد الفريق الامريكي أكثر من هجمة وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية ، ونال بيرسي تاو بطاقة صفراء للخشونة.
ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، بتغيير ثلاثي في الدقيقة 64 بنزول محمد شريف وأحمد عبد القادر وأفشة بدلاً من كهربا وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي.
نشط أداء الأهلي إلى حد ما وهدد شريف وأفشة مرمى سياتل بهجمة خطرة مرت بجوار القائم في النهاية ،وقاد أحمد عبد القادر هجمة من ناحية اليسار وراوغ أكثر من لاعب بفريق سياتل لكنه تباطئ في التمرير أو التسجيل لتضيع هجمة خطرة للأهلي .
وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة هجوم متواصل من جانب الأهلي الذي ضغط بكل قوة مُستغلاً تراجع أداء الفريق الأمريكي إلى أن نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول من نيران صديقة حيث سدد أفشة كرة أرتطمت بالقائم ، وعادت له ليُسددها وترتد في قدم أحد لاعبي سياتل وتسكن شباك الفريق الأمريكي في الدقيقة 88.
ودفع كولر برامي ربيعة في الدقائق الأخيرة بدلاً من بيرسي تاو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ،وبعدها ينتهي اللقاء بفوز مثير للأهلي بهدف أفشة.