شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتقدم للأهلي فى مرمى سياتل الأمريكي بالدقيقة 88 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى سياتل ساوندرز الأمريكي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التى تجمعهما باستاد ابن بطوطة فى ربع نهائي بطولة كأس العالم الأندية والمقامة حاليا في المغرب.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة سياتل كلاً من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وعلي معلول ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي ومحمد هاني في الدفاع، وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط، وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وعقد كولر محاضرة أخيرة مع لاعبي الأهلي قبل التحرك إلى ملعب أبن بطوطة الذي يستضيف مباراة سياتل المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،السبت، في بطولة كأس العالم للأندية.

يشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.