شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي يتحرر هجوميا ويبحث عن الهدف الأول في شباك سياتل الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ما زالت النتيجة تُشير إلى التعادل السلبي، بعد مرور 75 دقيقة من مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المقامة حالياً باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية
ويُديرالمباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.
جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين، وانحصر اللعب وسط الملعب كثيراً وأن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي أعتمد على الهجمة المرتدة.
لم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي، وبمرور الوقت واصل سياتل سيطرته على منطقة وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الأهلي عن طريق تاو وكهربا وطاهر.
الأداء المتُحفّظ من جانب الأهلى فرض نفسه على أحداث هذا الشوط تقريباً ، فيما شكّلت هجمات بطل أمريكا الشمالية ضغطاً على الشناوي الذي تعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرضية الملعب وأستكمل المشاركة في المباراة إلى أن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.
جاءت بداية الشوط الثاني هادئة من جانب الأهلي كما كان الحال في الشوط الأول فيما قاد الفريق الأمريكي أكثر من هجمة وتصدى محمد الشناوي لتسديدة قوية، ونال بيرسي تاو بطاقة صفراء للخشونة.
ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، بتغيير ثلاثي في الدقيقة 64 بنزول محمد شريف وأحمد عبد القادر وأفشة بدلاً من كهربا وطاهر محمد طاهر وحمدي فتحي.
نشط أداء الأهلي إلى حد ما وهدد شريف وأفشة مرمى سياتل بهجمة خطرة مرت بجوار القائم في النهاية ،وقاد أحمد عبد القادر هجمة من ناحية اليسار وراوغ أكثر من لاعب بفريق سياتل لكنه تباطئ في التمرير أو التسجيل لتضيع هجمة خطرة للأهلي .