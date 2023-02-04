60 دقيقة.. أداء متحفظ من الأهلي وسياتل يضغط والتعادل "سيد الموقف"

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المقامة حالياً باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية بالتعادل السلبي.

ويُديرالمباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً وأن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي أعتمد على الهجمة المرتدة.

لم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي ، وبمرور الوقت واصل سياتل سيطرته على منطقة وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الأهلي عن طريق تاو وكهربا وطاهر.

الأداء المتُحفّظ من جانب الأهلى فرض نفسه على أحداث هذا الشوط تقريباً ، فيما شكّلت هجمات بطل أمريكا الشمالية ضغطاً على الشناوي الذي تعرض لإصابة بسيطة تلقى على أثرها العلاج في أرضية الملعب وأستكمل المشاركة في المباراة إلى أن انتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.