شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول مران للزمالك بعد عودة فيريرا والونش × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى اليوم السبت. وقاد فيريرا التدريبات الجماعية برفقة أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى، استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى محمد عبد الغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا لبرنامج موضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق، لعلاج الإجهاد وتجهيزه بالشكل المناسب للفترة المقبلة.

وتواجد محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، داخل ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي اليوم، السبت، عقب عودته من قطر عقب انتهاء المرحلة الثانية من التأهيل.

وحرص أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، والبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، وباقي أعضاء الجهاز واللاعبون على استقبال اللاعب والاطمئنان عليه.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بتنظيم ممر شرفي للاعب على هامش المران الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم داخل أرضية الملعب، ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في الفترة المقبلة.

ويخوض محمود حمدي "الونش" خلال هذه الفترة مرحلة جديدة من البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها فى إنجلترا بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية.

وعقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين فى حضور البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأعضاء الجهاز أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود و حسين ياسر المحمدي، بالإضافة إلى إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق، وذلك على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري.

ورحب أمير مرتضى بعودة فيريرا لقيادة التدريبات استعدادا للفترة المقبلة، كما رحب به إسماعيل يوسف مدير الكرة وكل من أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي أعضاء الجهاز بالمدرب البرتغالي.

وتحدث المشرف العام على الكرة مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالاستعداد للفترة المقبلة وأهميتها فى مشوار الزمالك بكافة البطولات، وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد.



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