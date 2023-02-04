شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحى حكما لمباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى.. وفرحان للداخلية وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وجاءت كالتالى:

الداخلية & أسوان..2.45 ظهراً الداخلية & أسوان..2.45 ظهراً وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه علاء عبد الباسط وماجد المليجى مساعدان، وهشام الفلال حكم رابع، وطارق مجدى حكم فيديو وعمرو عابد مساعد فيديو.

غزل المحلة & حرس الحدود ..5 مساء

صبرى إبراهيم حكم ساحة، محمود كثير وحاتم علام مساعدان، وإبراهيم محمد رابع، ومحمود دسوقى حكم فيديو وخالد حسين مساعد فيديو.

الاتحاد السكندري & الإسماعيلى..5 مساء الاتحاد السكندري & الإسماعيلى..5 مساء

محمد الصباحى حكم ساحة، هشام الدسوقى ومحمد عزازى مساعدان، ومحمد العتبانى حكم رابع، محمد عباس قابيل حكم فيديو ويوسف البساطى مساعد فيديو.

سيراميكا & إنبى..7 مساء

السيد منير حكم ساحة، السيد حسن وأحمد عادل عبد الفتاح مساعدان، حسنى سلطان رابع، محمد نهاد محجوب حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد فيديو.