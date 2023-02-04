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الصباحى حكما لمباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى.. وفرحان للداخلية وأسوان

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وجاءت كالتالى:

 

الداخلية & أسوان..2.45 ظهراً 

 

وائل فرحان حكم ساحة، ويعاونه علاء عبد الباسط وماجد المليجى مساعدان، وهشام الفلال حكم رابع، وطارق مجدى حكم فيديو وعمرو عابد مساعد فيديو.

 

غزل المحلة & حرس الحدود ..5 مساء  

 

صبرى إبراهيم حكم ساحة، محمود كثير وحاتم علام مساعدان، وإبراهيم محمد رابع، ومحمود دسوقى حكم فيديو وخالد حسين مساعد فيديو.

 

الاتحاد السكندري & الإسماعيلى..5 مساء  

 

محمد الصباحى حكم ساحة، هشام الدسوقى ومحمد عزازى مساعدان، ومحمد العتبانى حكم رابع، محمد عباس قابيل حكم فيديو ويوسف البساطى مساعد فيديو.

سيراميكا & إنبى..7 مساء 

 

السيد منير حكم ساحة، السيد حسن وأحمد عادل عبد الفتاح مساعدان، حسنى سلطان رابع، محمد نهاد محجوب حكم فيديو وأحمد صلاح مساعد فيديو.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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