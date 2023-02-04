الامارات | ليفربول يواصل ترنحه ومانشستر يونايتد يستعيد اتزانه بالدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل ليفربول مسلسل ترنحه في الموسم الحالي، ومني الفريق بهزيمة جديدة في مسيرته بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، بخسارته صفر - 3 أمام مضيفه وولفرهامبتون اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا عودة مانشستر يونايتد لسجل الانتصارات بتغلبه على كريستال بالاس 2 - 1.

وفي مباريات أخرى اليوم بنفس المرحلة، فاز برينتفورد على ساوثهامبتون 3 - صفر وليستر سيتي على مضيفه أستون فيلا 4 - 2 وبرايتون على بورنموث 1 - صفر.

على استاد "مولينيو"، لقن وولفرهامبتون ضيفه ليفربول درسا قاسيا وألحق به الهزيمة السابعة بالمسابقة هذا الموسم، ليرفع وولفرهامبتون رصيده إلى 20 نقطة ويترك منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول المسابقة.

ومني ليفربول بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في وسط جدول الدوري.