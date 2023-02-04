كلوب يقترب من الرحيل.. هزيمة مذلة لليفربول أمام وولفرهامبتون بمشاركة صلاح (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، هزيمة مذلة على يد وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "مولينيو".

أحرز جويل ماتيب لاعب ليفربول الهدف الأول بالخطأ فى مرماه لصالح وولفرهامبتون بالدقيقة السابعة من بداية المباراة.

وأضاف كريج داوسون الهدف الثانى لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وأحرز روبن نيفيز، الهدف الثالث لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 71 من زمن المباراة.

ويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، برصيد 29 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، جوميز، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، نابي كيتا، بايتيتش

الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيز

رابط الأهداف: https://vidbtol2.stad90.com/embed/rtTPviumL9sZH