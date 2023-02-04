شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة سموحة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ضربت الغيابات النادي المصري قبل مباراته المرتقبة أمام سموحة بالدوري، لأسباب الإصابة أو الإيقاف، حيث بات حسام حسن مدرب الفريق مجبرا على الاعتماد على الصفقات الجديدة فى اللقاء المرتقب.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد برج العرب.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي إيزي إيميكا وإلياس الجلاصى في اللقاء المقبل أمام سموحة، بعدما تعرض إيميكا للطرد فى مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاصي على الإنذار الثالث.

وفي القوت نفسه، يرفض الجهاز الفني المجازفة بالثنائي المصاب مروان حمدي، والذي تعرض لتمزق فى العضلة الخلفية، وعبد الرحيم دغموم الذي تعرض لإصابة فى العصلة الأمامية، خلال المباراة المقبلة.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

على الجانب الآخر يحتل سموحة المركز العاشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة، حيث خاض الفريق السكندري 16 مباراة، فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.