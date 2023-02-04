شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية المقامة حالياً باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية ومازال التعادل السلبى مسيطرا.

ويُديرالمباراة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين وأنحصر اللعب وسط الملعب كثيراً وأن كان الفريق الأمريكي قد بدا ينشط هجومياً بشكل أفضل من الأهلي الذي أعتمد على الهجمة المرتدة.

لم تشهد أول 15 دقيقة محاولات هجومية قوية من الأهلي فيما حاول سياتل الضغط على مرمى الشناوي.