انطلاق مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي فى ربع نهائي مونديال الأندية باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، والتي يُديرها الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور ويعاونه جيري بيسويك، وآدم نون وسيكون الحكم الرابع الصيني ما نينج، ويدير تقنية الفيديو الحكم الفرنسي جيروم بريسارد، ويعاونه الإيطالي ماسيميليانو إيراتي.

محمد يوسف

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