شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يصرف مكافأة الفوز على إنبى لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمر الغنيمى، نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، صرف مكافآت الفوز على إنبى للاعبين والجهاز الفنى من أجل تحفيز اللاعبين قبل مواجهة المصرى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدورى.

وأكد عمر الغنيمى أن كل مجلس الإدارة خلف الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى من أجل إعادة الفريق لمكانته الطبيعية، وطالب اللاعبين والجهاز الفنى بضرورة بذل الجهد من أجل الفوز على المصرى فى المباراة المقبلة.

وحقق فريق سموحة فوزا مهما على فريق إنبى بهدفين نظيفين فى إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى، والتى كانت المباراة الأولى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى الذى تولى تدريب الفريق خلفا لطارق العشرى.

ويستعد حاليا فريق سموحة لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل، على استاد برج العرب بعد نقله من استاد السويس الجديد، وهو الأمر الذى أدخل السعادة على الجهاز الفنى للفريق السكندرى.

ويحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 19 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 11 هدفا، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.