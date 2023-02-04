إيفرتون يُسقط المتصدر آرسنال بهدف وحيد

المنامة - ياسر ابراهيم -

أسقط إيفرتون بقيادة مدربه الجديد شون دايتش ضيفه المتصدر آرسنال وتغلّب عليه بهدف نظيف اليوم السبت ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجّل جيمس تاركوفسكي هدف إيفرتون في الدقيقة 60 من عمر المباراة التي جرت على ملعب غوديسون بارك.



وهي الهزيمة الثانية لآرسنال هذا الموسم في الدوري والثانية توالياً له في جميع المسابقات إذ كان خسر في المباراة السابقة أمام مانشستر سيتي (1-صفر) في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.



وبهذه الخسارة تجمّد رصيد "المدفعجية" عند 50 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يحل ضيفاً على توتنهام غداً الأحد، وفي حال فوز الـ"سيتيزنس" سيتقلص الفارق إلى نقطتين مع آرسنال.



في المقابل رفع إيفرتون رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر وخرج من منطقة الهبوط.

